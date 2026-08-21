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"Прошу не сомневаться в моей позиции": Ребров сделал заявление о совместной игре в падел с россиянином

Бывший тренер сборной Украины попросил прощение из-за скандальной истории.
Сегодня, 12:45       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на видео, где он играет в падел вместе с российским экс-футболистом Василием Березуцким.

Свое объяснение ситуации украинский специалист написал у себя в Instagram.

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"Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети, - на нем я играю в падел с экс-игроком сборной рф Василием Березуцким.

Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением людей, публично осудивших полномасштабное вторжение и выехавших из нее. Я знал об антивоенной позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно уехал работать тренером в рф - я не слежу за футболом в государстве-террористе.

Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я помогаю силам обороны Украины. О некоторых донатах сообщали СМИ. Недавно откликнулся на запрос, приобретя для одной из бригад ВСУ 50 старлинков, и дальше продолжаю помогать нашим Героям", - написал Ребров.

Ранее сообщалось, что российский клуб пытается подписать украинца в обход правил.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

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