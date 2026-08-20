Клуб из рф пытается подписать украинца в обход правил

Харьков заявил, что их игрока пытается подписать росийский аматорский клуб.

Напомним, что ранее в этом году клуб заявил, что Алексей Сидоров самовольно покинул команду.

А 18 августа Харьков получил оповещение о том, что росийский футбольный союз запросил трансферный сертифакт для Сидорова, чтобы тот мог присоединится к аматорскому клубу rvchellendzh.

В клубе осудили действия своего футболиста и призвали организации помочь Харькову защитить свои права.

Футбольный клуб Харьков категорически осуждает такие действия Сидорова и оставляет за собой право защищать свои права и законные интересы в порядке, установленном законодательством Украины, регламентными нормами УАФ и ФИФА, и обращается к Украинской ассоциации футбола с просьбой принять все возможные необходимые меры по защите интересов клуба, аффилированного с УАФ, в связи с переходом футболиста, имеющего действующий контракт

Ранее также сообщалось, что Шахтер арендовал игрока из Саудовской лиги.

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