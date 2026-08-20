Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии

Шахтер объявил об аренде Габриэля Карвальо.

19-летний бразильский хавбек присоединился к донецкому клубу в рамках аренды из Аль-Кадисии.

По информации инсайдеров, в арендном соглашении прописана опция выкупа за 18 млн евро. Это делает Карвальо вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

В прошлом сезоне хавбек провел лишь 12 матчей в саудовском чемпионате, отличившись голом и двумя ассистами. Также на счету игрока три матча за молодежную сборную Бразилии.

Ранее также сообщалось, что Кривбасс оформил аренду боливийского футболиста.

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