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Футбол

Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии

Габриэль Карвальо - игрок донецкого клуба.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Карвальо / shakhtar.com
Габриэль Карвальо / shakhtar.com

Шахтер объявил об аренде Габриэля Карвальо.

19-летний бразильский хавбек присоединился к донецкому клубу в рамках аренды из Аль-Кадисии.

По информации инсайдеров, в арендном соглашении прописана опция выкупа за 18 млн евро. Это делает Карвальо вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

В прошлом сезоне хавбек провел лишь 12 матчей в саудовском чемпионате, отличившись голом и двумя ассистами. Также на счету игрока три матча за молодежную сборную Бразилии.

Ранее также сообщалось, что Кривбасс оформил аренду боливийского футболиста.

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