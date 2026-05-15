iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака

Экс-тренер сборной Украины решил поддержать бывшего главу ОП, находящегося под стражей.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров и Андрей Ермак / instagram.com/yermak_andrii
Сергей Ребров и Андрей Ермак / instagram.com/yermak_andrii

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присоединился к сбору средств для внесения залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает журналист Украинской правды Михаил Ткач.

Читай также: "Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины

По информации источника, экс-тренер национальной команды внес сумму в размере 30 миллионов гривен.

"По информации источников УП в политических кругах, бывший тренер сборной по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за Андрея Ермака", - говорится в сообщении.

Ермака ранее задержали по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Ранее сам Ребров рассказывал, что находится в дружеских отношениях с Ермаком, а именно бывший глава ОП был инициатором возвращения специалиста в Украину и назначения на пост главного тренера национальной сборной.

Напомним, что Ребров покинул должность наставника сборной Украины 22 апреля этого года, однако остается вице-президентом Украинской ассоциации футбола и членом Исполнительного комитета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

Статьи по теме

Бывший тренер сборной Украины может возглавить Панатинаикос Бывший тренер сборной Украины может возглавить Панатинаикос
"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым "Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины "Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Сергей Ребров покинул сборную Украины Сергей Ребров покинул сборную Украины

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Украина10:58
Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака
Европа10:32
Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
НХЛ10:00
Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Анахаймом, Монреаль повел в противостоянии с Баффало
НХЛ09:44
Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало
Бокс09:10
Бокс: расписание боев
Бокс08:59
IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен
Теннис08:20
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
Теннис07:58
Свитолина вышла в финал "тысячника" в Риме
Европа07:20
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
Вчера, 22:55
Европа22:55
Жирона не смогла обыграть Сосьедад
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK