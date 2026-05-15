Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присоединился к сбору средств для внесения залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает журналист Украинской правды Михаил Ткач.

По информации источника, экс-тренер национальной команды внес сумму в размере 30 миллионов гривен.

"По информации источников УП в политических кругах, бывший тренер сборной по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за Андрея Ермака", - говорится в сообщении.

Ермака ранее задержали по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Ранее сам Ребров рассказывал, что находится в дружеских отношениях с Ермаком, а именно бывший глава ОП был инициатором возвращения специалиста в Украину и назначения на пост главного тренера национальной сборной.

Напомним, что Ребров покинул должность наставника сборной Украины 22 апреля этого года, однако остается вице-президентом Украинской ассоциации футбола и членом Исполнительного комитета.

