IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен

Чемпион потеряет титул организации в случае поражения, но кикбоксеру он не достанется.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил разрешение от Международной боксерской федерации (IBF) на проведение боя против кикбоксера Рико Верховена, который будет несанкционированным титульным поединком организации.

Как сообщает Fightnews со ссылкой на пресс-релиз боксерской организации, в случае поражения украинца его чемпионский пояс станет вакантным и не достанется нидерландскому кикбоксеру.

Также IBF объявила, что признает систему ротации организаций и в случае победы над Верховеном Усик должен будет провести обязательную защиту титула WBC, а затем WBA.

"29 апреля 2026 года Совет директоров IBF провел видеоконференцию и принял решение удовлетворить просьбу Усика об исключении при соблюдении следующих условий:

  • Если Усик проиграет 23 мая 2026 года, титул чемпиона IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным.
  • Если Усик победит 23 мая 2026 года, IBF признает место WBC в ротации и назначит обязательный бой по версии IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.
  • Если Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдаст специальное разрешение, Международная боксерская федерация (IBF) признает позицию WBA в ротации и назначит обязательный бой IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.
  • IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, на кону боя Усик - Верховен, который состоится 23 мая в египетской Гизе, будут стоять все титулы украинского чемпиона, однако в случае победы нидерландца ему достанутся только пояса WBC и The Ring, а WBA и IBF станут вакантными.

Напомним, ранее WBC санкционировал бой Усика с Верховеном, а WBA приняла по поединку такое же решение, как и IBF.

