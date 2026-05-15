IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен

Чемпион потеряет титул организации в случае поражения, но кикбоксеру он не достанется.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил разрешение от Международной боксерской федерации (IBF) на проведение боя против кикбоксера Рико Верховена, который будет несанкционированным титульным поединком организации.

Как сообщает Fightnews со ссылкой на пресс-релиз боксерской организации, в случае поражения украинца его чемпионский пояс станет вакантным и не достанется нидерландскому кикбоксеру.

Читай также: "Это не на сто процентов": Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры

Также IBF объявила, что признает систему ротации организаций и в случае победы над Верховеном Усик должен будет провести обязательную защиту титула WBC, а затем WBA.

"29 апреля 2026 года Совет директоров IBF провел видеоконференцию и принял решение удовлетворить просьбу Усика об исключении при соблюдении следующих условий:

Если Усик проиграет 23 мая 2026 года, титул чемпиона IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным.

Если Усик победит 23 мая 2026 года, IBF признает место WBC в ротации и назначит обязательный бой по версии IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

Если Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдаст специальное разрешение, Международная боксерская федерация (IBF) признает позицию WBA в ротации и назначит обязательный бой IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации", - говорится в пресс-релизе.

‼️IBF STATEMENT ON USYK-RICO BOUT



IBF release an official statement on the unsanctioned Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven bout:



❌ Should Usyk lose the IBF heavyweight title becomes vacant immediately.



✅ Upon winning Usyk MUST face IBF mandatory challenger within 180 days. pic.twitter.com/VeokMsIL9v — On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) May 14, 2026

Таким образом, на кону боя Усик - Верховен, который состоится 23 мая в египетской Гизе, будут стоять все титулы украинского чемпиона, однако в случае победы нидерландца ему достанутся только пояса WBC и The Ring, а WBA и IBF станут вакантными.

Напомним, ранее WBC санкционировал бой Усика с Верховеном, а WBA приняла по поединку такое же решение, как и IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!