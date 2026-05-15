iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:44       Автор: Игорь Мищук
Вегас одолел Анахайм / Getty Images
Вегас одолел Анахайм / Getty Images

В ночь на пятницу, 15 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча второго раунда Кубка Стэнли.

Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом и закрыл свою серию в шестом поединке, а Монреаль обыграл Баффало в пятом матче и повел в противостоянии.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 14 мая

Анахайм – Вегас – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Марнер (Теодор, Карлссон), 0:2 – 8 Хауден (Марнер), 0:3 – 17 Теодор (Гертл), 1:3 – 32 Гранлунд (Карлссон, Терри), 1:4 – 42 Дорофеев (Барбашев), 1:5 – 53 Дорофеев (Хэнифин, Андерссон)

Счет в серии: 2-4

Баффало – Монреаль – 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Цукер (Тимминс, Куинн), 1:1 – 6 Кофилд (Слафковски, Сузуки), 2:1 – 7 Доун (Пауэр), 2:2 – 7 Тексье (Дано, Каррье), 3:2 – 10 Хелениус (Далин, Самуэльссон), 3:3 – 28 Андерсон (Дано, Хатсон), 3:4 – 36 Эванс (Ньюхук, Демидов), 3:5 – 37 Сузуки (Хатсон, Слафковски), 3:6 – 43 Демидов (Сузуки, Слафковски)

Счет в серии: 2-3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анахайм Дакс Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс Баффало Сейбрз

Статьи по теме

Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом
Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака
Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Анахаймом, Монреаль повел в противостоянии с Баффало Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Анахаймом, Монреаль повел в противостоянии с Баффало

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Украина10:58
Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака
Европа10:32
Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
НХЛ10:00
Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Анахаймом, Монреаль повел в противостоянии с Баффало
НХЛ09:44
Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало
Бокс09:10
Бокс: расписание боев
Бокс08:59
IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен
Теннис08:20
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
Теннис07:58
Свитолина вышла в финал "тысячника" в Риме
Европа07:20
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
Вчера, 22:55
Европа22:55
Жирона не смогла обыграть Сосьедад
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK