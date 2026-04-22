Сергей Ребров покинул сборную Украины

УАФ сообщила об изменениях в тренерском штабе "сине-желтых".

В среду, 22 апреля УАФ сделала заявление о прекращении работы Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды.

Как передает официальный сайт ассоциации, Сергей Ребров приостанавливает работу в сборной Украины. Однако уже экс-коуч "сине-желтых" продолжает оставаться частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Также в сообщении отмечается, что о том, кто станет новым главным тренером сборной Украины, будет объявлено позже.

Напомним, что Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже по ходу отборочного цикла на чемпионат Европы.

