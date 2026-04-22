Сергей Ребров покинул сборную Украины

УАФ сообщила об изменениях в тренерском штабе "сине-желтых".
Сегодня, 11:15       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Ребров / Getty Images

В среду, 22 апреля УАФ сделала заявление о прекращении работы Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды.

Как передает официальный сайт ассоциации, Сергей Ребров приостанавливает работу в сборной Украины. Однако уже экс-коуч "сине-желтых" продолжает оставаться частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Также в сообщении отмечается, что о том, кто станет новым главным тренером сборной Украины, будет объявлено позже.

Напомним, что Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже по ходу отборочного цикла на чемпионат Европы.

К слову, Динамо разгромило Буковину на пути в финал Кубка Украины

Статьи по теме

УАФ представила новый трофей Кубка Украины УАФ представила новый трофей Кубка Украины
Шевченко сообщил, когда примут решение по поводу Реброва во главе сборной Украины Шевченко сообщил, когда примут решение по поводу Реброва во главе сборной Украины
Ребров нашел неожиданный способ сохранить пост тренера сборной Украины - источник Ребров нашел неожиданный способ сохранить пост тренера сборной Украины - источник
Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров
Украина11:15
Сергей Ребров покинул сборную Украины
НБА10:52
Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера
НБА10:25
Михайлюк рассказал как тренер Джаз изменил его игру
Европа10:01
Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А
НХЛ09:31
Кубок Стэнли: Тампа одолела Монреаль во втором матче первого раунда
НХЛ09:26
Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Баффало, Вегас уступил Юте
НБА09:07
Плей-офф НБА: Портленд и Филадельфия сравняла счет в серии
НБА08:56
Плей-офф НБА: Бостон уступил Филадельфии, Портленд выиграл Сан-Антонио
Европа08:40
Защитник Реала получил четвёртую травму в сезоне
