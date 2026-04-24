Плей-офф НХЛ: Бостон уступил Баффало, Каролина победила Оттаву, Колорадо обыграл Лос-Анджелес
В ночь на пятницу, 24 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 23 апреля
Бостон – Баффало – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 23 Жанно (Макэвой), 1:1 – 30 Байрэм (Пауэр, Эстлунд), 1:2 – 44 Так (Байрэм, Кребс), 1:3 – 58 Эстлунд (Куинн)
Счет в серии: 1-2
Оттава – Каролина – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Станковен (Робинсон, Холл), 1:1 – 36 Батерсон (Казинс), 1:2 – 37 Блэйк (Холл, Миллер)
Счет в серии: 0-3
Лос-Анджелес – Колорадо – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Ландескуг (Мэнсон, Руа), 1:1 – 25 Мур (Лаферрье, Байфилд), 1:2 – 32 Макар (Лехконен, Тэйвс), 1:3 – 47 Лехконен, 2:3 – 55 Кемпе (Лаферрье, Панарин), 2:4 – 57 Нелсон
Счет в серии: 0-3
