"Прошла неделя, никаких новостей": Кабайел напомнил Усику об обязательстве провести бой
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в очередной раз обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику (25-0, 16 КО) по поводу их потенциального поединка.
Немецкий боксер напомнил украинцу, что до сих пор так и не получил от него ответ после того, как Всемирный боксерский совет обязал его провести бой.
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"Прошла неделя с тех пор, как WBC обязал провести этот бой. До сих пор никаких новостей.
Дадим болельщикам то, чего они хотят. Либо освободи пояс и позволь следующему поколению принять эстафету.
А до тех пор мы будем дальше pushing the horses", - написал Кабайел в Instagram.
Свой пост немец дополнил видео, в котором он находится в ринге с лошадью под фразу Усика: "Don’t Push The Horses".
Ранее сообщалось, что Кабайел озвучил ультиматум Усику.
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