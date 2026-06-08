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"Прошла неделя, никаких новостей": Кабайел напомнил Усику об обязательстве провести бой

Временный чемпион пообещал и дальше "push the horses", записав забавное видео.
Сегодня, 13:05       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в очередной раз обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику (25-0, 16 КО) по поводу их потенциального поединка.

Немецкий боксер напомнил украинцу, что до сих пор так и не получил от него ответ после того, как Всемирный боксерский совет обязал его провести бой.

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"Прошла неделя с тех пор, как WBC обязал провести этот бой. До сих пор никаких новостей.

Дадим болельщикам то, чего они хотят. Либо освободи пояс и позволь следующему поколению принять эстафету.

А до тех пор мы будем дальше pushing the horses", - написал Кабайел в Instagram.

Свой пост немец дополнил видео, в котором он находится в ринге с лошадью под фразу Усика: "Don’t Push The Horses".

Ранее сообщалось, что Кабайел озвучил ультиматум Усику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

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