Сан-Антонио-2026 против Орландо-1995. История безумных совпадений

По итогам плей-офф НБА 2026 года в финал вышли Сан-Антонио Сперс и Нью-Йорк Никс. В первых двух матчах финальной серии техасцы дважды уступили сопернику на домашней площадке и теперь находятся в крайне сложном положении.

Однако эти два поражения также навеяли воспоминания о том, как когда-то, очень давно, ещё одна молодая команда добралась до финала, и там всё было удивительно похоже.

Речь идёт об Орландо Мэджик, которые на заре своего существования также выиграли плей-офф Восточной конференции и в решающей серии встретились с Хьюстон Рокетс.

Так что же общего у Сперс и Мэджик?

У обеих команд есть феноменальный «центровой поколения», который проводит свой третий сезон в лиге и был выбран под первым номером драфта. Оба получили награду «Новичок года».

Сан-Антонио : Виктор Вембаньяма

: Виктор Вембаньяма Орландо: Шакил О'Нил

Обе команды за два года до выхода в финал выбрали на драфте своего стартового разыгрывающего защитника в топ-5.

Сан-Антонио : Стефон Касл

: Стефон Касл Орландо: Пенни Хардуэй

Источник: Getty Images

За шесть лет до выхода в финал обе команды выбирали на драфте под 11-м номером (для Орландо это был первый драфт в истории клуба) и выбрали форварда, который впоследствии стал одним из основных игроков в финале.

Сан-Антонио : Девин Васселл

: Девин Васселл Орландо: Ник Андерсон

У обеих команд ключевой игрок со скамейки запасных, так называемый шестой игрок, выступает под номером 3.

Сан-Антонио : Келдон Джонсон

: Келдон Джонсон Орландо: Деннис Скотт

Источник: Getty Images

Обе команды за два года до финала сменили главного тренера, назначив на эту должность бывшего ассистента предыдущего наставника. При этом оба тренера не имели опыта выступлений в НБА.

Сан-Антонио : Митч Джонсон

: Митч Джонсон Орландо: Брайан Хилл

В финале обе команды противостоят клубам, основным центровым которых является баскетболист, выбранный под первым номером драфта за восемь лет до этого.

Сан-Антонио : Карл-Энтони Таунс

: Карл-Энтони Таунс Орландо: Хаким Оладжювон

Источник: Getty Images

Обе команды за предыдущие пять сезонов не выиграли ни одной серии плей-офф. Для Орландо это вообще были первые пять сезонов существования клуба.

Ещё одним интересным совпадением стало то, что и Мэджик, и Сперс проиграли один матч в первом раунде, два матча во втором раунде и три матча в финале конференции.

Сан-Антонио : Портленд (4:1), Миннесота (4:2), Оклахома (4:3)

: Портленд (4:1), Миннесота (4:2), Оклахома (4:3) Орландо: Бостон (3:1), Чикаго (4:2), Индиана (4:3)

Обе команды в финальной серии проиграли первые две домашние игры. Причём в одной из них уступили с разницей более десяти очков, а в другой потерпели поражение из-за болезненной ошибки одного из игроков.

Сан-Антонио: Виктор Вембаньяма после подбора отдал передачу за спину партнёру, после чего нарушил правила, и соперник вышел вперёд благодаря штрафным броскам. В ответной атаке центровой промахнулся мимо победного броска.

Орландо: Ник Андерсон за 10,7 секунды до конца матча при преимуществе своей команды в три очка (110:107) вышел на линию штрафных бросков. Имея 70-процентную реализацию штрафных по сезону, он неожиданно промахнулся оба раза. Затем выиграл подбор после второго промаха, на нём снова сфолили, но и следующие два штрафных он также не реализовал. После тайм-аута Хьюстон перевёл игру в овертайм благодаря трёхочковому броску Кенни Смита.

Ещё одно интересное совпадение заключается в том, что как в сезоне-1994/95, так и в сезоне-2025/26 Сан-Антонио Сперс выиграли 62 матча регулярного чемпионата. Однако если нынешняя команда вышла в финал НБА, то команда Дэвида Робинсона уступила именно Хьюстону в финале конференции.

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