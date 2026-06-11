Лидер Сан-Антонио может получить дисквалификацию

Вембаньяма находится в шаге от дисквалификации.

Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол первой степени в матче финальной серии против Нью-Йорка. Об этом сообщает ESPN.

Центровой Сан-Антонио был наказан за жёсткий контакт с Карлом-Энтони Таунсом. Напомним, что инцидент произошёл в начале третьей четверти встречи.

В одном из эпизодов француз попал локтем в челюсть игроку Никс. После просмотра момента арбитры приняли решение выписать Вембаньяме неспортивное замечание.

Добавим, что для баскетболиста это уже третий штрафной балл за подобные нарушения в текущем плей-офф. Таким образом, если он получит ещё одно очко за неспортивный фол, это автоматически приведёт к пропуску матча.

Ранее НБА могла дисквалифицировать игроков Нью-Йорка.

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