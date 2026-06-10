НБА мог дисквалифицировать игроков Нью-Йорка

Нью-Йоркская команда избежала потерь в составе перед четвёртым матчем финальной серии.

Отмечается, что причиной возможной дисквалификации мог стать инцидент в третьей игре против Сан-Антонио. Тогда после столкновения Джоша Харта и Люка Корнета несколько игроков Никс со скамейки выбежали на площадку.

НБА провела расследование, поскольку подобные действия считаются нарушением регламента и ранее уже приводили к дисквалификациям.

Однако лига, рассмотрев эпизод, приняла решение не наказывать баскетболистов, поэтому Нью-Йорк не лишится игроков ротации перед следующим матчем серии.

Knicks fans screaming about the league not retroactively upgrading Victor Wembanyama’s foul should actually be counting their blessings tonight.



Why? Because while they were focused on Wemby, I'm told the NBA league office was reviewing this entire bench clearing sequence and… pic.twitter.com/u9vF9okW0Z — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) June 10, 2026

Добавим, что Сан-Антонио остановил победную серию Никс.

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