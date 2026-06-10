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Баскетбол

НБА мог дисквалифицировать игроков Нью-Йорка

Никс могли остаться без нескольких баскетболистов.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Нью-Йорк Никс площадка / Getty Images
Нью-Йорк Никс площадка / Getty Images

Нью-Йоркская команда избежала потерь в составе перед четвёртым матчем финальной серии.

Отмечается, что причиной возможной дисквалификации мог стать инцидент в третьей игре против Сан-Антонио. Тогда после столкновения Джоша Харта и Люка Корнета несколько игроков Никс со скамейки выбежали на площадку.

НБА провела расследование, поскольку подобные действия считаются нарушением регламента и ранее уже приводили к дисквалификациям.

Однако лига, рассмотрев эпизод, приняла решение не наказывать баскетболистов, поэтому Нью-Йорк не лишится игроков ротации перед следующим матчем серии.

Добавим, что Сан-Антонио остановил  победную серию Никс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс

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