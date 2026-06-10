НБА мог дисквалифицировать игроков Нью-Йорка
Нью-Йоркская команда избежала потерь в составе перед четвёртым матчем финальной серии.
Отмечается, что причиной возможной дисквалификации мог стать инцидент в третьей игре против Сан-Антонио. Тогда после столкновения Джоша Харта и Люка Корнета несколько игроков Никс со скамейки выбежали на площадку.
НБА провела расследование, поскольку подобные действия считаются нарушением регламента и ранее уже приводили к дисквалификациям.
Однако лига, рассмотрев эпизод, приняла решение не наказывать баскетболистов, поэтому Нью-Йорк не лишится игроков ротации перед следующим матчем серии.
Knicks fans screaming about the league not retroactively upgrading Victor Wembanyama’s foul should actually be counting their blessings tonight.— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) June 10, 2026
Why? Because while they were focused on Wemby, I'm told the NBA league office was reviewing this entire bench clearing sequence and… pic.twitter.com/u9vF9okW0Z
Добавим, что Сан-Антонио остановил победную серию Никс.
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