Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити

Гвардиола может отказаться от работы из-за зарплаты.

Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 млн евро в год, но Пеп хочет вдвое больше, передаёт La Gazzetta dello Sport.

Пеп Гвардиола и Итальянская футбольная федерация пока не могут договориться об условиях работы в сборной Италии.

FIGC готова платить испанскому специалисту 10 млн евро в год, однако Гвардиола рассчитывает на зарплату в районе 20 млн.

Если переговоры с Гвардиолой завершатся неудачей, федерация может вернуться к кандидатурам Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини.

Тем временем Арсенал официально подписал результативного вингера.

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