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Автоспорт

Формула-1 готовит запасные варианты вместо отмененных Гран-при

Малайзия и Португалия могут принять гонки в конце сезона.
Сегодня, 17:28       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 стала готовится к отмене всех ближневосточных этапов, пишет The Race.

Напомним, что из-за ситуации на Ближнем Востоке были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

А из-за возобновление боевых действий, скорее всего, будут отменены еще и этапы в Абу-Даби и Катаре.

На этот случай у Формулы-1 есть несколько других вариантов. Как пишет издание, наиболее вероятным сейчас считается проведение Гран-при Малайзии в конце сезона.

Также в начале декабре может проведет этап в Портимао.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл снова использует подвижное антикрыло.

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