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"Что это, бл*ха, такое?": Фьюри в шоке от поведения Джошуа в спарринге

Рассказал историю из прошлого.
Сегодня, 15:45       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о спарринге с Энтони Джошуа, который состоялся ещё в период любительской карьеры британца.

По словами Фьюри, несмотря на то что Джошуа тогда был любителем, а сам Тайсон уже выступал среди профессионалов, он сильно удивился физической форме будущего чемпиона мира, передаёт BoxingScene.

Я спарринговал, пожалуй, с 400 или 500 супертяжами, и мало кого из них особенно помню, но чёткое воспоминание об этом спарринге у меня есть. Где‑то в третьем раунде он начал закидывать ноги, а в четвёртом – поднимать колени. Я такой: "Что это, бл*ха, такое?", потом его убрали и поставили кого‑то другого. Там было много людей, много свидетелей.

Фьюри отметил, что за карьеру провёл спарринги с сотнями супертяжеловесов, но именно этот эпизод запомнил особенно хорошо.

Добавим, что британский экс‑чемпион внезапно усомнился в бое с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Энтони Джоуша

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