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Вах перевесил Фьюри накануне боя

Поляк оказался тяжелее британца почти на 12 кг.
Сегодня, 13:45       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Мариуш Вах / Getty Images
Тайсон Фьюри и Мариуш Вах / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вскоре встретится в ринге с экс-претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).

Поединок британского и польского боксеров состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд, а вырученные от него средства будут переданы местным благотворительным организациям.

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Накануне боя Фьюри и Вах прошли традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой поляк оказался почти на 12 кг тяжелее своего оппонента.

Под британцем весы показали 120,2 кг, тогда как польский боксер потянул на 132,18 кг.

Результаты взвешивания Фьюри - Вах:

  • Тайсон Фьюри - 120,2 кг
  • Мариуш Вах - 132,18 кг

Также будущие соперники устроили финальную дуэль взглядов перед поединком.

Напомним, что после боя с Вахом Фьюри должен будет встретиться в ринге с Энтони Джошуа в конце этого года.

Ранее сообщалось, что Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

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