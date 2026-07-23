Вах перевесил Фьюри накануне боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вскоре встретится в ринге с экс-претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).

Поединок британского и польского боксеров состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд, а вырученные от него средства будут переданы местным благотворительным организациям.

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Накануне боя Фьюри и Вах прошли традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой поляк оказался почти на 12 кг тяжелее своего оппонента.

Под британцем весы показали 120,2 кг, тогда как польский боксер потянул на 132,18 кг.

Результаты взвешивания Фьюри - Вах:

Tyson Fury and Mariusz Wach are all set for their clash in Thailand tomorrow 🔥



🇬🇧 Tyson Fury - 265 lbs

🇵🇱 Mariusz Wach - 291.4 lbs



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