Вах перевесил Фьюри накануне боя
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вскоре встретится в ринге с экс-претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).
Поединок британского и польского боксеров состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд, а вырученные от него средства будут переданы местным благотворительным организациям.
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Накануне боя Фьюри и Вах прошли традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой поляк оказался почти на 12 кг тяжелее своего оппонента.
Под британцем весы показали 120,2 кг, тогда как польский боксер потянул на 132,18 кг.
Результаты взвешивания Фьюри - Вах:
- Тайсон Фьюри - 120,2 кг
- Мариуш Вах - 132,18 кг
Tyson Fury and Mariusz Wach are all set for their clash in Thailand tomorrow 🔥— Ring Magazine (@ringmagazine) July 23, 2026
🇬🇧 Tyson Fury - 265 lbs
🇵🇱 Mariusz Wach - 291.4 lbs
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18+. See game rules and terms & conditions… pic.twitter.com/9BivD8KVIq
Также будущие соперники устроили финальную дуэль взглядов перед поединком.
Tyson Fury and Mariusz Wach joke around at the final face off👀#FuryWach pic.twitter.com/c6JQR55QET— BoxingScene.com (@boxingscene) July 23, 2026
Напомним, что после боя с Вахом Фьюри должен будет встретиться в ринге с Энтони Джошуа в конце этого года.
Ранее сообщалось, что Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе.
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