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Футбол

"Подписал без долгих раздумий": Пономаренко объяснил, почему продлил контракт с Динамо

Нападающий "бело-синих" поделился впечатлениями от нового договора с киевским клубом.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко прокомментировал подписание нового контракта.

20-летний футболист отметил, что ощущает доверие со стороны клуба.

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"Испытываю большую гордость, что клуб доверяет мне, предложив новый контракт. Без долгих раздумий решил подписать соглашение. Будем двигаться дальше к новым вершинам.

Для меня самое главное - помогать команде. Клуб многое дал мне, я вырос здесь. Благодарен, что клуб проявил ко мне такую заботу. Буду стараться отблагодарить.

Следующие цели? В первую очередь, важно быть на своем месте, не расслабляться, идти только вперед, помогать команде выходить в еврокубки и достойно играть там, выигрывать трофеи.

Я воспитанник Динамо и уже долгое время нахожусь здесь. Клуб доверяет мне и делает акцент на молодых игроках. Стараюсь отблагодарить и помогать команде. Горжусь, что подписал этот контракт", - приводит слова Пономаренко официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало защитника сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Матвей Пономаренко

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