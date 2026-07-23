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Лучшему игроку ЧМ-2026 потребуется операция из-за травмы спины

Родри выбыл на неопределенный срок.
Сегодня, 11:41       Автор: Игорь Мищук
Родри
Родри

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри будет вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Как сообщает The Athletic, из-за травмы спины 30-летний футболист в ближайшее время перенесет операцию.

Точные сроки восстановления испанского хавбека пока не называются.

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Напомним, что после разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.

На ЧМ-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.

Отметим, ранее сообщалось, что Родри отклонил предложение Манчестер Сити о продлении контракта и хочет перейти в мадридский Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри

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