Лучшему игроку ЧМ-2026 потребуется операция из-за травмы спины
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри будет вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Как сообщает The Athletic, из-за травмы спины 30-летний футболист в ближайшее время перенесет операцию.
Точные сроки восстановления испанского хавбека пока не называются.
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Напомним, что после разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.
На ЧМ-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.
Отметим, ранее сообщалось, что Родри отклонил предложение Манчестер Сити о продлении контракта и хочет перейти в мадридский Реал.
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