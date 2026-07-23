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Автоспорт

Мерседес исправил проблему на болиде Расселла

ПО электрической составляющей работало с ошибками.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Мерседес отыскал и устранил проблему на болидер Джорджа Расселла, пишет Motorsport.

Напомним, что британец серьезно отставал от своего партнера на большинстве Гран-при, а в Бельгии сошел из-за проблем с батареей.

Мерседес провел тщательный анализ болида Расселла и обнаружил ошибки в коде ПО, обслуживающего электрическую составляющую силовой установки.

Из-за ошибок ПО использовало в начале круга больший объем энергии, чем должно, в результате чего во второй половине круга пилот терял все свое преимущество.

Однако теперь команде нужно проверить свое решение на практике. Однако получится это сделать только в Монце, так как она наиболее схожа с Сильверстоуном и Спа, где Расселла подвел болид.

Ранее также сообщалось, что Феррари модернизировали свое уникальное крыло.

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