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Футбол

Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026

Карло Анчелотти заменил в команде травмированного игрока на другого исполнителя.
Сегодня, 10:34       Автор: Игорь Мищук
Эдерсон / cbf.com.br
Эдерсон / cbf.com.br

Главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти пришлось внести изменения в состав команды перед стартом чемпионата мира-2026.

На будущем мировом первенстве бразильцам не сможет помочь защитник Ромы Уэсли Франса, который получил травму в товарищеском матче с Египтом (2:1).

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22-летнему футболисту диагностировали повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, вместо травмированного игрока в национальную команду был вызван полузащитник Аталанты Эдерсон.

Отметим, что на счету 26-летнего хавбека три матча в составе бразильской сборной.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии стартует 14 июня матчем против Марокко. Также в группе бразильцы сыграют против Гаити и Шотландии.

Ранее сообщалось, что покупку у Аталанты Эдерсона согласовал Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии

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