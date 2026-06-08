Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026
Главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти пришлось внести изменения в состав команды перед стартом чемпионата мира-2026.
На будущем мировом первенстве бразильцам не сможет помочь защитник Ромы Уэсли Франса, который получил травму в товарищеском матче с Египтом (2:1).
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22-летнему футболисту диагностировали повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, вместо травмированного игрока в национальную команду был вызван полузащитник Аталанты Эдерсон.
Отметим, что на счету 26-летнего хавбека три матча в составе бразильской сборной.
На ЧМ-2026 сборная Бразилии стартует 14 июня матчем против Марокко. Также в группе бразильцы сыграют против Гаити и Шотландии.
Ранее сообщалось, что покупку у Аталанты Эдерсона согласовал Манчестер Юнайтед.
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