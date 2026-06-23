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Футбол

Неймар готов помочь Бразилии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026

Вингер полноценно готовится к предстоящему поединку с Шотландией.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Неймар готов сыграть на ЧМ-2026 / Getty Images
Неймар готов сыграть на ЧМ-2026 / Getty Images

Вингер сборной Бразилии Неймар восстановился после травмы и готов принять участие в матче чемпионата мира против Шотландии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист полноценно тренируется в общей группе и готовится с командой к предстоящему поединку.

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Матч третьего тура группового раунда ЧМ-2026 между бразильцами и шотландцами состоится в четверг, 25 июня, и начнется в 01:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии на мировом первенстве стартовала с ничьей 1:1 с Марокко, после чего разгромила 3:0 Гаити.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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