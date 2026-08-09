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Шелестюк вернулся после годичной паузы и забрал титул WBO

Разгромил эквадорца и забрал пояс.
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Тарас Шелестюк / Getty Images
Тарас Шелестюк / Getty Images

Тарас Шелестюк завоевал титул WBO International в полусреднем весе, одержав победу над эквадорцем Андресом Муньосом.

Поединок продлился все 10 раундов. 40-летний украинец уверенно контролировал дистанцию, действовал быстрее соперника и регулярно находил цели точными комбинациями. В итоге все судьи единогласно отдали победу Шелестюку.

Напомним, что для украинца этот титул стал первым с 2016 года, когда он завоевал пояс WBO NABO. До боя с Муньосом украинец в последний раз выходил на ринг 8 ноября 2025 года, когда победил венесуэльца Энтони Саэса.

Добавим, что Шелестюк также сохранил статус непобеждённого профессионала: на его счету 22 победы, 12 из которых нокаутом, и одна ничья.

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