Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб

"Россоблу" хотят сохранить в составе украинского полузащитника.
Сегодня, 10:35       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images

Дженоа не хочет отпускать украинского полузащитника Руслана Малиновского, у которого летом истекает срок действия контракта с итальянским клубом.

Как сообщает Calcio Genoa со ссылкой на Il Secolo XIX, на фоне информации об интересе со стороны Трабзонспора "россоблу" намерены продолжить сотрудничеств с 32-летним футболистом в следующем сезоне, поскольку вопрос о его переходе в турецкий клуб пока не является окончательно решенным.

В то же время отмечается, что на данный момент переговоры о потенциальном продлении контракта генуэзцами с украинским хавбеком не продвигаются и никакого прогресса в них не наблюдается.

В нынешнем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 31 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что летом Трабзонспор собирается бесплатно подписать Малиновского, предложив ему контракт на три года.

