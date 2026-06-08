Ветеран сборной Франции продлил контракт с клубом

Лилль официально объявил о продлении контракта Оливье Жиру.

37-летний нападающий решил остаться в футболе еще на один сезон. Новый контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Жиру перешел в Лилль в прошлом году. Форвард отличился 11 голами в 44 матчах прошлого сезона.

Вероятней всего, следующий сезон станет последним в карьере чемпиона мира.

Ранее также другой нападающий решил завершить карьеру.

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