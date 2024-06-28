Опять нашелся крайний: Дешам обвинил одного из лидеров сборной Франции в недостаточной вовлеченности

Жиру досталось от своего наставника.

Дидье Дешам недоволен Оливье Жиру на Евро-2024. Об этом сообщает L’Équipe.

Тренер сборной Франции считает, что нападающий Лос-Анджелеса недостаточно вовлечен и не способен усилить команду.

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Жиру не понравилось, что узнал о своем нахождении в запасе на матч с Нидерландами в последний момент, но не собирается портить атмосферу в команде.

37-летний форвард хочет улучшить свою игру и добавил физической нагрузки, чтобы быть готовым к следующему выходу на поле.

Напомним, Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.

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