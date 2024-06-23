Дешам может убрать из стартового состава сборной Франции игрока ПСЖ
Наставник устал мириться с тем, как играет его подопечный.
Усман Дембеле может оказаться на скамейке запасных сборной Франции.
По данным L’Equipe, вингер играет недостаточно эффективно, что вынуждает тренера Дидье Дешама рассматривать его замену.
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Данное решение может быть принято перед матчем с Польшей во вторник, 25 июня.
Отметим, на Евро-2024 Дембеле провел два матча, не отметившись результативными действиями.
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