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Дешам может убрать из стартового состава сборной Франции игрока ПСЖ

Наставник устал мириться с тем, как играет его подопечный.
Сегодня, 21:21
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Усман Дембеле может оказаться на скамейке запасных сборной Франции.

По данным L’Equipe, вингер играет недостаточно эффективно, что вынуждает тренера Дидье Дешама рассматривать его замену.

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Данное решение может быть принято перед матчем с Польшей во вторник, 25 июня.

Отметим, на Евро-2024 Дембеле провел два матча, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам Усман Дембеле

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