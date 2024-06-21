Нидерланды - Франция 0:0: обзор матча и результат игры 21.06.2024

Команды так и не удосужились забить хотя бы один гол.

В пятницу, 21 июня, очередной игровой день чемпионата Европы-2024 закрывали Нидерланды и Франция.

Несмотря на сообщения о быстром восстановлении, Килиан Мбаппе так и не появился на футбольном поле. И, возможно, именно его присутствия не хватало "Les Bleus".

Команды провели достаточно равный первый тайм, однако хотя бы раз отправить мяч в сетку никто не смог.

Это недоразумение было исправлено после перерыва, когда Хави Симонс на 69-й минуте все-таки пробил Майка Меньяна. Но главный арбитр зафиксировал офсайд у одного из игроков сборной Нидерландов, а поэтому гол был отменен.

Источник: Getty Images

К слову, это был единственный случай, когда команда Рональда Кумана была близка к голу. На протяжении всей второй половины поединка инициативой владели французы. Но у них были серьезные проблемы с точностью, которые так и не решились.

В итоге Энтони Тейлор зафиксировал первую нулевую ничью на турнире, которая устроила обе сборные.

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Статистика матча Нидерланды - Франция группового этапа Евро-2024

Нидерланды - Франция 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 1.33

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 7 - 17

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 13 - 7

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке - Схаутен (Верман, 73), Симонс (Вейналдум, 73), Рейндерс - Фримпонг (Гертрюйда, 73), Депай (Вегхорст, 79), Гакпо.

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Чуамени, Канте, Рабьо - Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75), Гризманн.

Предупреждение: Схаутен.

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