Словакия - Украина 1:2: обзор матча и результат игры 21.06.2024

Под конец матча сыграл один из "джокеров" Сергея Реброва.

В пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе на Меркур Шпиль-Арене восьмой игровой день чемпионата Европы-2024 открывали сборные Украины и Словакии.

Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров сделал четыре замены по сравнению с матчем против Румынии. Так, с первых минут на поле вышли Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко.

Однако было ощущение, что эти изменения ни на что не повлияли. Словаки доминировали на протяжении практически всего первого тайма. Они же и открыли счет.

На 17-й минуте оборона украинцев проспала аут. Лукаш Гараслин исполнил навес на дальнюю штангу, где Александр Зинченко не смог помешать Ивану Шранцу успешно пробить головой.

Источник: Getty Images

В середине первой половины поединка Украина на время проснулась, что вылилось в отличный момент Тымчика. Но Мартин Дубравка его удар перевел в штангу.

Неизвестно, что произошло в перерыве, но со старта второго тайма украинские футболисты вспомнили, что им нужно побеждать, если они планируют выйти в плей-офф.

И, к счастью, им удалось достаточно быстро восстановить паритет. Подопечные Реброва разыграли комбинацию у штрафной соперника, которая привела к передаче Зинченко под удар Николаю Шапаренко, который поразил левый угол ворот Словакии.

Источник: Getty Images

Затем на определенное время в матче наступило затишье, которое за десять минут до конца основного времени прервал все тот же Шапаренко.

Хавбек Динамо забросил мяч вперед на Романа Яремчука, а тот первым касанием принял мяч и тут же протолкнул его над ногой вратаря.

Источник: Getty Images

В оставшееся время подопечные Франческо Кальцоны попытались спастись, но у них ничего не получилось.

В итоге Украина завоевала победу со счетом 2:1, которая подняла ее на второе место группы Е. В последнем туре у "желто-синих" будет сложнейший поединок против Бельгии, который состоится 26 июня.

Статистика матча Словакия - Украина группового этапа Евро-2024

Словакия - Украина 1:2

Голы: Шранц, 17 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80.

Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 1.18

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 9 - 11

Словакия: Дубравка - Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67) - Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60) - Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Гараслин (Суслов, 67).

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Шапаренко (Таловеров, 90+2), Бражко (Сидорчук, 85), Судаков - Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Малиновский, 85).

Предупреждение: Яремчук.

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