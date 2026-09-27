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Названы сроки возвращения Мбаппе после травмы

Нападающий начнет процесс восстановления в Реале, покинув расположение сборной Франции.
Сегодня, 09:22       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе вернулся в клуб из сборной Франции с травмой.

27-летний футболист получил повреждение во время матча первого тура группового этапа Лиги наций против Турции (1:0), в котором он на 54-й минуте отличился единственным в этом поединке голом, а на 59-й минуте был вынужденно заменен из-за дискомфорта в левом колене. Позже игрок покинул расположение национальной команды.

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Реал на своем официальном сайте сообщил, что после обследований, проведенных медицинской службой мадридского клуба, французскому форварду диагностировали перерастяжение задней капсулы левого колена.

"Сливочные" не указали точных сроков возвращения игрока, однако, по информации местных СМИ, на восстановление ему потребуется примерно две недели.

В текущем сезоне Мбаппе провел в составе Реала во всех турнирах восемь матчей, в которых отличился восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее также были названы сроки восстановления капитана Реала после травмы.

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