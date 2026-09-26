"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован

Итальянец финишировал пятым в гонке в Баку, хотя из-за аварии в квалификации стартовал лишь 16-м.

Уик-энд для 20-летнего пилота начался с проблем с гидравликой на тренировке, а затем он допустил ошибку в квалификации. В самой гонке Антонелли также получил повреждения после контакта с болидом Haas. На этом фоне напарник по Mercedes Джордж Расселл одержал победу и сократил отставание от Антонелли в чемпионате с 81 до 66 очков.

"Очевидно, это был худший уик-энд сезона, причем с большим отрывом. Я постоянно чувствовал, что отстаю на шаг, а после ошибки в квалификации уровень уверенности был невысоким", — сказал Антонелли.

При этом итальянец считает, что извлек из сложного этапа полезные уроки и рассчитывает исправить ситуацию уже на следующем Гран-при в Малайзии. В этом сезоне Антонелли выиграл восемь гонок и претендует на то, чтобы стать первым итальянским чемпионом Формулы-1 со времен Альберто Аскари в 1953 году.

Напоминаем, можно увидеть, как Расселл в Баку опередил Ферстаппена на 0,196 секунды.

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