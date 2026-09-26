iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован

Лидер чемпионата Формулы-1 Кими Антонелли назвал Гран-при Азербайджана худшим в своем сезоне.
Вчера, 22:15       Автор: Сергей Носенко
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

Итальянец финишировал пятым в гонке в Баку, хотя из-за аварии в квалификации стартовал лишь 16-м.

Уик-энд для 20-летнего пилота начался с проблем с гидравликой на тренировке, а затем он допустил ошибку в квалификации. В самой гонке Антонелли также получил повреждения после контакта с болидом Haas. На этом фоне напарник по Mercedes Джордж Расселл одержал победу и сократил отставание от Антонелли в чемпионате с 81 до 66 очков.

"Очевидно, это был худший уик-энд сезона, причем с большим отрывом. Я постоянно чувствовал, что отстаю на шаг, а после ошибки в квалификации уровень уверенности был невысоким", — сказал Антонелли.

При этом итальянец считает, что извлек из сложного этапа полезные уроки и рассчитывает исправить ситуацию уже на следующем Гран-при в Малайзии. В этом сезоне Антонелли выиграл восемь гонок и претендует на то, чтобы стать первым итальянским чемпионом Формулы-1 со времен Альберто Аскари в 1953 году.

Напоминаем, можно увидеть, как Расселл в Баку опередил Ферстаппена на 0,196 секунды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 кими антонелли

Статьи по теме

Невероятный финиш в Баку: Расселл опередил Ферстаппена на 0,196 секунды Невероятный финиш в Баку: Расселл опередил Ферстаппена на 0,196 секунды
Расселл выиграл Гран-при Азербайджана и сократил отставание от Антонелли Расселл выиграл Гран-при Азербайджана и сократил отставание от Антонелли
"Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана "Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана
Формула-1 сократит максимальную дистанцию гонок Формула-1 сократит максимальную дистанцию гонок

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 22:42
Лига наций22:42
Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций
Бокс22:33
26-летний боксер умер после тяжелой травмы мозга
Формула 122:15
"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован
Другие21:53
В Киеве пропал сигнал украинских телеканалов: проблемы возникли и с MEGOGO Спорт
Лига наций21:32
Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Футбол20:53
Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027
Игровые20:41
Финляндия завоевала первую в истории медаль
Киберспорт20:09
NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9
Формула 119:36
Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов
Украина18:51
Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK