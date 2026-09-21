Формула-1 сократит максимальную дистанцию гонок
Вместо нынешних 305 км гонки будут проходить на дистанции до 290 км.
При этом максимальное время самой гонки останется на уровне двух часов. Однако для этапов, прерванных из-за дождя или аварий, введут специальное фиксированное время окончания. Сейчас на завершение таких гонок предусмотрено не более трех часов с момента старта.
В FIA объяснили изменения желанием дать организаторам больше возможностей для полноценного проведения гонок после вынужденных остановок. Время жесткого окончания будет зависеть от конкретного этапа. Например, ночные Гран-при смогут продолжаться дольше, поскольку после заката у организаторов больше возможностей для переноса финиша.
Сокращение дистанции связано с изменением соотношения мощности двигателя внутреннего сгорания и электрической установки. В 2026 году оно составляет 53% на 47%, в 2027-м изменится до 58% на 42%, а в 2028-м достигнет 60% на 40%.
Из-за увеличения доли двигателя внутреннего сгорания автомобили будут расходовать больше топлива. Проблема стала актуальной после обсуждения возможности некоторых команд сохранить нынешние шасси на сезон-2027 ради экономии. Поскольку топливный бак является частью шасси и его размер нельзя было изменить, существовал риск, что такие машины не смогут проехать полную дистанцию Гран-при.
Кроме того, с 2027 года командам предоставят больше возможностей продлевать свободные тренировки, если сессия будет прервана красными флагами. Сейчас в отличие от квалификации и гонки время свободных заездов при остановке не останавливается.
Напомним, двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1.
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