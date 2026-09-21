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Автоспорт

Формула-1 сократит максимальную дистанцию гонок

Формула-1 сократит максимальную дистанцию Гран-при на 15 километров начиная с сезона-2027.
Сегодня, 21:39       Автор: Сергей Носенко
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Вместо нынешних 305 км гонки будут проходить на дистанции до 290 км.

При этом максимальное время самой гонки останется на уровне двух часов. Однако для этапов, прерванных из-за дождя или аварий, введут специальное фиксированное время окончания. Сейчас на завершение таких гонок предусмотрено не более трех часов с момента старта.

В FIA объяснили изменения желанием дать организаторам больше возможностей для полноценного проведения гонок после вынужденных остановок. Время жесткого окончания будет зависеть от конкретного этапа. Например, ночные Гран-при смогут продолжаться дольше, поскольку после заката у организаторов больше возможностей для переноса финиша.

Сокращение дистанции связано с изменением соотношения мощности двигателя внутреннего сгорания и электрической установки. В 2026 году оно составляет 53% на 47%, в 2027-м изменится до 58% на 42%, а в 2028-м достигнет 60% на 40%.

Из-за увеличения доли двигателя внутреннего сгорания автомобили будут расходовать больше топлива. Проблема стала актуальной после обсуждения возможности некоторых команд сохранить нынешние шасси на сезон-2027 ради экономии. Поскольку топливный бак является частью шасси и его размер нельзя было изменить, существовал риск, что такие машины не смогут проехать полную дистанцию Гран-при.

Кроме того, с 2027 года командам предоставят больше возможностей продлевать свободные тренировки, если сессия будет прервана красными флагами. Сейчас в отличие от квалификации и гонки время свободных заездов при остановке не останавливается.

Напомним, двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FIA Формула - 1

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