Антонелли проехал от 19-го места до победы

20-летний гонщик Мерседеса нанес тяжелый удар по чемпионским амбициям своего напарника Расселла, увеличив отрыв в общем зачете.

Лидер чемпионата Формулы-1 Кими Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии, проехав от 19-го места до первого в воскресной гонке — это стало ударом по титульным амбициям напарника по команде Мерседес и ближайшего преследователя в чемпионате Джорджа Расселла.

20-летний гонщик стал первым итальянцем, победившим в Монце со времен Лудовико Скарфиотти на Феррари в 1966 году.

Антонелли, стартовавший с 19-го места из-за штрафа за превышение лимита использования двигателя, начал подъем по турнирной таблице сразу после рестарта и после дополнительного пит-стопа в середине гонки обошел Расселла в захватывающей борьбе за лидерство на последних кругах. Расселл, лидировавший значительную часть заезда после рестарта, финишировал вторым, а Макс Ферстаппен на Ред Булл завоевал третье место подиума, опередив обе машины Макларен.

Гран-при Италии, Монца (53 круга):

Кими Антонелли (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) +3,857 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +14,718 Ландо Норрис (Макларен) +19,056 Оскар Пиастри (Макларен) +19,253 Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,655 Пьер Гасли (Альпин) +27,351 Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +45,136 Франко Колапинто (Альпин) +47,353 Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +58,187 Габриэль Бортолето (Ауди) +65,187 Нико Хюлькенберг (Ауди) +66,187 Карлос Сайнс (Уильямс) +74,117 Лиам Лоусон (Ред Булл) +75,609 Оливер Бирман (Хаас) +78,958 Эстебан Окон (Хаас) +1 круг Алекс Албон (Уильямс) +1 круг Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг Вальттери Боттас (Кадиллак) +2 круга

Сошли: Лэнс Стролл (Астон Мартин), Фернандо Алонсо (Астон Мартин), Шарль Леклер (Феррари)

Напомним, гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге после тяжелой аварии Шарля Леклера.

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