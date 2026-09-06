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Автоспорт

Антонелли проехал от 19-го места до победы

20-летний гонщик Мерседеса нанес тяжелый удар по чемпионским амбициям своего напарника Расселла, увеличив отрыв в общем зачете.
Сегодня, 18:34       Автор: Сергей Носенко
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

Лидер чемпионата Формулы-1 Кими Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии, проехав от 19-го места до первого в воскресной гонке — это стало ударом по титульным амбициям напарника по команде Мерседес и ближайшего преследователя в чемпионате Джорджа Расселла.

20-летний гонщик стал первым итальянцем, победившим в Монце со времен Лудовико Скарфиотти на Феррари в 1966 году.

Антонелли, стартовавший с 19-го места из-за штрафа за превышение лимита использования двигателя, начал подъем по турнирной таблице сразу после рестарта и после дополнительного пит-стопа в середине гонки обошел Расселла в захватывающей борьбе за лидерство на последних кругах. Расселл, лидировавший значительную часть заезда после рестарта, финишировал вторым, а Макс Ферстаппен на Ред Булл завоевал третье место подиума, опередив обе машины Макларен.

Гран-при Италии, Монца (53 круга):

  1. Кими Антонелли (Мерседес)
  2. Джордж Расселл (Мерседес) +3,857
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +14,718
  4. Ландо Норрис (Макларен) +19,056
  5. Оскар Пиастри (Макларен) +19,253
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,655
  7. Пьер Гасли (Альпин) +27,351
  8. Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +45,136
  9. Франко Колапинто (Альпин) +47,353
  10. Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +58,187
  11. Габриэль Бортолето (Ауди) +65,187
  12. Нико Хюлькенберг (Ауди) +66,187
  13. Карлос Сайнс (Уильямс) +74,117
  14. Лиам Лоусон (Ред Булл) +75,609
  15. Оливер Бирман (Хаас) +78,958
  16. Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
  17. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
  18. Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг
  19. Вальттери Боттас (Кадиллак) +2 круга
    Сошли: Лэнс Стролл (Астон Мартин), Фернандо Алонсо (Астон Мартин), Шарль Леклер (Феррари)

Напомним, гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге после тяжелой аварии Шарля Леклера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антонелли Формула - 1

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