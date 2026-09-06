Антонелли проехал от 19-го места до победы
Лидер чемпионата Формулы-1 Кими Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии, проехав от 19-го места до первого в воскресной гонке — это стало ударом по титульным амбициям напарника по команде Мерседес и ближайшего преследователя в чемпионате Джорджа Расселла.
20-летний гонщик стал первым итальянцем, победившим в Монце со времен Лудовико Скарфиотти на Феррари в 1966 году.
Антонелли, стартовавший с 19-го места из-за штрафа за превышение лимита использования двигателя, начал подъем по турнирной таблице сразу после рестарта и после дополнительного пит-стопа в середине гонки обошел Расселла в захватывающей борьбе за лидерство на последних кругах. Расселл, лидировавший значительную часть заезда после рестарта, финишировал вторым, а Макс Ферстаппен на Ред Булл завоевал третье место подиума, опередив обе машины Макларен.
Гран-при Италии, Монца (53 круга):
- Кими Антонелли (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес) +3,857
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +14,718
- Ландо Норрис (Макларен) +19,056
- Оскар Пиастри (Макларен) +19,253
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,655
- Пьер Гасли (Альпин) +27,351
- Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +45,136
- Франко Колапинто (Альпин) +47,353
- Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +58,187
- Габриэль Бортолето (Ауди) +65,187
- Нико Хюлькенберг (Ауди) +66,187
- Карлос Сайнс (Уильямс) +74,117
- Лиам Лоусон (Ред Булл) +75,609
- Оливер Бирман (Хаас) +78,958
- Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
- Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
- Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг
- Вальттери Боттас (Кадиллак) +2 круга
Сошли: Лэнс Стролл (Астон Мартин), Фернандо Алонсо (Астон Мартин), Шарль Леклер (Феррари)
Напомним, гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге после тяжелой аварии Шарля Леклера.
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