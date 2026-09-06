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Итодо: Хочу побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ

Нападающий ФК Харьков Питер Итодо прокомментировал разгром Оболони и рассказал о своей цели на сезон.
Сегодня, 17:22       Автор: Сергей Носенко
Питер Итодо
Питер Итодо

ФК Харьков разгромил Оболонь со счетом 5:0 в матче 5-го тура УПЛ, а Итодо оформил дубль и отдал результативную передачу. О своих впечатлениях нападающий рассказал в интервью Футбол24.

“Прежде всего хочу поблагодарить Бога за эту победу. Я на 100% счастлив от этого бесценного успеха, ведь все мы, как игроки, заслужили его. Поэтому я очень счастлив и горжусь командой”, — поделился игрок.

Итодо также заявил, что намерен продолжать забивать и бороться за звание лучшего.

“Я не собираюсь останавливаться, ведь впереди меня ждет серьезная задача — забивать еще больше голов и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата», — отметил нападающий.

Напомним, Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Питер Итодо

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