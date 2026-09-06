Де Йонг отказался от операции ради возвращения в состав

Полузащитник, вероятно, сможет сыграть уже в октябре.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассчитывает вскоре вернуться в состав, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что нидерландец получил разрыв внутренней боковой связки правого колена во время тренировки со сборной.

Врачи рекомендовали провести операцию, однако сам игрок предпочел консервативное лечение, так как это уменьшало срок его отсутствия.

Сейчас де Йонг уже вернулся к беговым упражнениям, но пока еще не работает с мячом. Ожидается, что полузащитник сможет вернуться в состав после международной паузы в октябре.

Накануне, напомним, Реал неожиданно проиграл в чемпионате Испании.

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