Три позиции вверх: Украина улучшила свое положение в Кубке Дэвиса

Сборная Украины по теннису поднялась на три позиции в рейтинге наций Кубка Дэвиса после победы над Кипром.

В обновленном рейтинге от 21 сентября 2026 года украинская команда занимает 43-е место. Подъем стал результатом победы над Кипром со счетом 3:1 в противостоянии Второй мировой группы. Решающее очко Украине принес Георгий Кравченко, который разгромил Мелиоса Эфстатиу — 6:0, 6:1.

Благодаря победе украинцы также получили путевку в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса на сезон-2027. Согласно системе рейтинга Кубка Дэвиса, результаты выступлений учитываются при определении положения национальных сборных.

На позиции №43 Украина опережает Китай, Египет и Новую Зеландию. При этом в плей-офф Первой мировой группы украинская команда будет среди несеяных сборных.

Напомним, сборная Украины огласила обновленную заявку на Кубок Билли Джин Кинг.

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