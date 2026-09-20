Украина обыграла Кипр и вышла в плей-офф
После первых трех матчей украинцы вели со счетом 2:1. Решающее очко команде принес Георгий Кравченко, который уверенно победил Мелиоса Ефстатиу.
Украинец полностью контролировал ход встречи. В первом сете Кравченко не отдал сопернику ни одного гейма, а во второй партии выиграл шесть из семи геймов.
Вторая мировая группа Кубка Дэвиса-2026. Украина — Кипр, четвертый матч
Мелиос Ефстатиу (Кипр) — Георгий Кравченко (Украина) — 0:2 (0:6, 1:6)
Итоговый счет противостояния — 1:3.
Сборная Украины вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи этой стадии пройдут в 2027 году.
До этого украинский парный дуэт ууступил в двух сетахх, однако общий счет матчевой встречи оставался в пользу сине-желтых.
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