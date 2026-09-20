Украина обыграла Кипр и вышла в плей-офф

Сборная Украины обыграла Кипр в противостоянии Второй мировой группы Кубка Дэвиса и завоевала путевку в плей-офф Первой мировой группы на сезон-2027.

После первых трех матчей украинцы вели со счетом 2:1. Решающее очко команде принес Георгий Кравченко, который уверенно победил Мелиоса Ефстатиу.

Украинец полностью контролировал ход встречи. В первом сете Кравченко не отдал сопернику ни одного гейма, а во второй партии выиграл шесть из семи геймов.

Вторая мировая группа Кубка Дэвиса-2026. Украина — Кипр, четвертый матч

Мелиос Ефстатиу (Кипр) — Георгий Кравченко (Украина) — 0:2 (0:6, 1:6)

Итоговый счет противостояния — 1:3.

Сборная Украины вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи этой стадии пройдут в 2027 году.

До этого украинский парный дуэт ууступил в двух сетахх, однако общий счет матчевой встречи оставался в пользу сине-желтых.

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