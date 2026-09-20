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Футбол

УЕФА ответил Ирландии, а в Тель-Авиве поставили под сомнение сам запрос

УЕФА прокомментировал ситуацию вокруг просьбы Футбольной ассоциации Ирландии не сводить ее сборную с Израилем в предстоящих жеребьевках.
Сегодня, 13:11       Автор: Сергей Носенко
Генеральный директор FAI Дэвид Корелл, президент FAI Пол Кук и независимый председатель FAI Тони Киохан / Getty Images
Генеральный директор FAI Дэвид Корелл, президент FAI Пол Кук и независимый председатель FAI Тони Киохан / Getty Images

Генеральный директор FAI Дэвид Корелл заявил, что решения о разведении национальных команд принимаются индивидуально, в том числе с учетом условий между странами и потенциальных рисков безопасности.

В то же время, Футбольная ассоциация Израиля поставила под сомнение заявление ирландской стороны. Представитель IFA Шломи Барзель спросил, действительно ли FAI направляла УЕФА официальный запрос или речь идет только о публичном заявлении.

“Вопрос следует адресовать УЕФА: был ли официальный запрос по этому вопросу?” – сказал Барзель Reuters.

Напомним, ранее Ассоциация Ирландии обратилась в УЕФА с просьбой развести команду с Израилем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа израиль ирландия

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