iSport.ua
Русский Українська

Сборная Украины потерпела первое поражение от Кипра в Кубке Дэвиса, но не все так печально

Украинский парный дуэт уступил в двух сетах, однако общий счет матчевой встречи остается в пользу сине-желтых.
Сегодня, 12:44       Автор: Сергей Носенко
Владислав Орлов / Getty Images
Владислав Орлов / Getty Images

Украинский тандем в составе Александра Овчаренко и Владислава Орлова не смог одолеть кипрскую пару Стилианоса Христодула и Элефтериоса Неоса.

Поединок завершился победой киприотов в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Несмотря на это поражение в парном разряде, сборная Украины продолжает лидировать в общем счете матчевой встречи — 2:1.

Судьба противостояния и путевки в следующий этап будет решаться в одиночных поединках.

Программа соревнований продлится сегодня, 20 сентября. Следующим на корт выйдет украинский теннисист Георгий Кравченко, меряющийся силами с представителем Кипра Мелиосом Эфстафиу.

Напомним, третья ракетка Украины отдаст более двух миллионов гривен с US Open.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Дэвиса

Статьи по теме

Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса-2025: Украина легко разбила Доминиканскую республику и прошла в плей-офф Кубок Дэвиса-2025: Украина легко разбила Доминиканскую республику и прошла в плей-офф
Кубок Дэвиса: Украина проиграла Тунису и вылетела во Вторую мировую группу Кубок Дэвиса: Украина проиграла Тунису и вылетела во Вторую мировую группу
Италия защитила чемпионский титул, обыграв Нидерланды в финале Кубка Дэвиса Италия защитила чемпионский титул, обыграв Нидерланды в финале Кубка Дэвиса

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Харьков победил Буковину, Динамо справилось с Зарей
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Футбол14:46
Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины
Автоспорт14:02
После аварии — сразу в драку: гонщики NASCAR устроили разборку на пит-лейн
Бокс13:57
Британский боксер уничтожил соперника ударом по корпусу и завоевал два титула
Биатлон13:27
Из биатлонистки – в массажистки: украинка неожиданно сменила роль в сборной
Футбол13:11
УЕФА ответил Ирландии, а в Тель-Авиве поставили под сомнение сам запрос
Теннис12:44
Сборная Украины потерпела первое поражение от Кипра в Кубке Дэвиса, но не все так печально
Украина11:56
Федоривский рассказал, зачем побежал в штрафную Черноморца и как Оболонь выйдет из кризиса
Футбол11:20
Кролик оказался быстрее профессиональных футболистов и сорвал матч MLS
Бокс10:45
Сохранил пояс: Джошуа Ван победил Алешандре Пантожу в главном бою UFC 331
Европа10:14
Рафинья повторил рекорд Суареса и превзошел Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK