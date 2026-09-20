Сборная Украины потерпела первое поражение от Кипра в Кубке Дэвиса, но не все так печально
Украинский тандем в составе Александра Овчаренко и Владислава Орлова не смог одолеть кипрскую пару Стилианоса Христодула и Элефтериоса Неоса.
Поединок завершился победой киприотов в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.
Несмотря на это поражение в парном разряде, сборная Украины продолжает лидировать в общем счете матчевой встречи — 2:1.
Судьба противостояния и путевки в следующий этап будет решаться в одиночных поединках.
Программа соревнований продлится сегодня, 20 сентября. Следующим на корт выйдет украинский теннисист Георгий Кравченко, меряющийся силами с представителем Кипра Мелиосом Эфстафиу.
Напомним, третья ракетка Украины отдаст более двух миллионов гривен с US Open.
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