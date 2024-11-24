Италия защитила чемпионский титул, обыграв Нидерланды в финале Кубка Дэвиса

Сборная Италии по теннису стала победителем Кубка Дэвиса.

В финале итальянцы обыграли сборную Нидердандов 2:0, защитив свой чемпионский титул. Также это третья победа для Италии на Кубке Дэвиса.

В двух противостояних итальянские теннисисты добыли уверенные победы. Сначала Маттео Берреттини обыграл Ботика ван де Зандшульпа (6:4, 6:2), а затем Янник Синнер разобрался с Тэллоном Грикспором (7:6(2), 6:2).

Это первая защита титула с 2013 года, когда это удалось сделать Чехии, и лишь 8-й подобный случай в истории турнира с момента смены правил в 1972 году.

Кроме того, Яннику Синнеру покорилось достижение Роджера Федерера. Он стал вторым теннисистом в Открытую эру, который взял хотя бы один сет в каждом из матчей сезона.

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