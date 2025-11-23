iSport.ua
Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса

Итальянцы в финале соревнований одолели испанцев.
23 ноября, 23:02       Автор: Игорь Мищук
Италия выиграла Кубок Дэвиса / Getty Images
Италия выиграла Кубок Дэвиса / Getty Images

Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса-2025.

В финале турнира итальянские теннисисты обыграли со счетом 2:0 испанцев.

Читай также: Первая ракетка мира отказался от Кубка Дэвиса

Итальянцы повели в матчевом противостоянии благодаря победе в двух сетах Маттео Берреттини над Пабло Карреньо-Бустой - 6:3, 6:4, а решающий балл своей сборной принес Флавио Коболли, который одолел Хауме Мунара - 1:6, 7:6(5), 7:5.

Кубок Дэвиса
Финал

Италия - Испания 2:0

  • Маттео Берреттини - Пабло Карреньо-Буста 6:3, 6:4
  • Флавио Коболли - Хауме Мунар 1:6, 7:6(5), 7:5

Для Италии этот титул стал третьим подряд и четвертым в целом. Ранее итальянцы побеждали в 1976, 2023 и 2024 годах. Также сборная Италии стала первой командой с 1972 года, которая выиграла турнир трижды подряд.

Ранее сообщалось, что Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубка Билли Джин Кинг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Дэвиса Маттео Берреттини Сборная Италии по теннису

