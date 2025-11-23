Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса
Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса-2025.
В финале турнира итальянские теннисисты обыграли со счетом 2:0 испанцев.
Итальянцы повели в матчевом противостоянии благодаря победе в двух сетах Маттео Берреттини над Пабло Карреньо-Бустой - 6:3, 6:4, а решающий балл своей сборной принес Флавио Коболли, который одолел Хауме Мунара - 1:6, 7:6(5), 7:5.
Кубок Дэвиса
Финал
Италия - Испания 2:0
- Маттео Берреттини - Пабло Карреньо-Буста 6:3, 6:4
- Флавио Коболли - Хауме Мунар 1:6, 7:6(5), 7:5
Для Италии этот титул стал третьим подряд и четвертым в целом. Ранее итальянцы побеждали в 1976, 2023 и 2024 годах. Также сборная Италии стала первой командой с 1972 года, которая выиграла турнир трижды подряд.
