Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса

Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса-2025.

В финале турнира итальянские теннисисты обыграли со счетом 2:0 испанцев.

Итальянцы повели в матчевом противостоянии благодаря победе в двух сетах Маттео Берреттини над Пабло Карреньо-Бустой - 6:3, 6:4, а решающий балл своей сборной принес Флавио Коболли, который одолел Хауме Мунара - 1:6, 7:6(5), 7:5.

Кубок Дэвиса

Финал

Италия - Испания 2:0

Маттео Берреттини - Пабло Карреньо-Буста 6:3, 6:4

- Пабло Карреньо-Буста 6:3, 6:4 Флавио Коболли - Хауме Мунар 1:6, 7:6(5), 7:5

Для Италии этот титул стал третьим подряд и четвертым в целом. Ранее итальянцы побеждали в 1976, 2023 и 2024 годах. Также сборная Италии стала первой командой с 1972 года, которая выиграла турнир трижды подряд.

Ранее сообщалось, что Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубка Билли Джин Кинг.

