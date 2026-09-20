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Федоривский рассказал, зачем побежал в штрафную Черноморца и как Оболонь выйдет из кризиса

Вратарь Оболони Назарий Федоривский в интервью рассказал о своем голе в матче с Черноморцем.
Сегодня, 11:56       Автор: Сергей Носенко
Назарий Федоривский / ФК Оболонь
Назарий Федоривский / ФК Оболонь

Голкипер признался, что его подключение к атаке не было заготовкой.

“Никогда не наигрывали на тренировках подобные комбинации, так что это оказалась чистая импровизация. Тренер вратарей сам сказал идти в штрафную и по иронии судьбы именно мне удалось спасти этот матч", — поделился голкипер в интервью UA-Football

Федоривский также объяснил, что хотел исправить собственную ошибку, по которой Оболонь пропустила:

“Я понимал свою долю вины и очень хотел помочь забить долгожданный гол, который наша команда заслужила в этой игре”.

По словам вратаря, выйти из кризиса киевляне планируют благодаря работе.

“Никаких разговоров – только труд. Надеюсь, что мы сможем наконец-то победить в ближайших играх после паузы”.

К слову, Федоривский своим голом повторил историческое достижение Боровика в УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Оболонь Назарий Федоривский

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