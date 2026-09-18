iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Федоривский повторил историческое достижение Боровика в УПЛ

Вратарь Оболони Назарий Федоривский стал лишь вторым голкипером в истории украинской Премьер-лиги, которому удалось забить гол из игры.
Сегодня, 19:07       Автор: Сергей Носенко
Назарий Федоривский / Getty Images
Назарий Федоривский / Getty Images

В матче 7-го тура УПЛ против Черноморца Федоривский на 90+2-й минуте подключился к атаке во время углового и ударом головой сравнял счет — 1:1.

Таким образом, вратарь помог Оболони избежать поражения.

До этого единственным голкипером, забивавшим в матче УПЛ не с пенальти, был Евгений Боровик.

В 2010 году он отметился головой в компенсированное время матча Кривбасс - Арсенал, который также завершился со счетом 1:1.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец Оболонь Назарий Федоривский

Статьи по теме

Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ
Черноморец упустил победу над Оболонью после гола вратаря на последних секундах Черноморец упустил победу над Оболонью после гола вратаря на последних секундах
Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео
Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся? Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся?

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Баварии и Полесья
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Игровые21:30
Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео
Бокс21:16
Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся?
Украина20:30
Экс-тренера Динамо подозревают в вымогательстве денег
Другие19:44
Марсак занял шестое место после короткой программы на Lombardia Trophy
Украина19:07
Федоривский повторил историческое достижение Боровика в УПЛ
Теннис18:41
Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы
Украина17:59
Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ
Украина17:18
Черноморец упустил победу над Оболонью после гола вратаря на последних секундах
Легкая атлетика17:05
Украинка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне
Хоккей16:33
Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK