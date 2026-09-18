Федоривский повторил историческое достижение Боровика в УПЛ

Вратарь Оболони Назарий Федоривский стал лишь вторым голкипером в истории украинской Премьер-лиги, которому удалось забить гол из игры.

В матче 7-го тура УПЛ против Черноморца Федоривский на 90+2-й минуте подключился к атаке во время углового и ударом головой сравнял счет — 1:1.

Таким образом, вратарь помог Оболони избежать поражения.

До этого единственным голкипером, забивавшим в матче УПЛ не с пенальти, был Евгений Боровик.

В 2010 году он отметился головой в компенсированное время матча Кривбасс - Арсенал, который также завершился со счетом 1:1.

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