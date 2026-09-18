Вольфф: Не понимаю, откуда такая разница между Антонелли и Расселлом
Британец отстает на 81 очко от партнера.
Руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что не знает, почему его пилоты показывают разные результаты.
Напомним, что после 14-ти этапонв Андреа Кими Антонелли опережает Джорджа Расселла на 81 очко.
Вольфф заявил, что команда не знает, почему итальянец выступает настолько сильнее партнера.
Я не понимаю, откуда такая разница. Посмотрите на темп Джорджа в конце гонки, когда он приближался к Шарлю Леклеру. Он был быстрейшим на трассе, однако после смены шин его темп исчез. Я правда не знаю, в чем проблема.
Нужно изучить ситуацию, ведь потенциал явно есть – как в случае с пилотом, так и в случае с машиной. Нужно просто его раскрыть
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