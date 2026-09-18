iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Вольфф: Не понимаю, откуда такая разница между Антонелли и Расселлом

Британец отстает на 81 очко от партнера.
Сегодня, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что не знает, почему его пилоты показывают разные результаты.

Напомним, что после 14-ти этапонв Андреа Кими Антонелли опережает Джорджа Расселла на 81 очко.

Вольфф заявил, что команда не знает, почему итальянец выступает настолько сильнее партнера.

Я не понимаю, откуда такая разница. Посмотрите на темп Джорджа в конце гонки, когда он приближался к Шарлю Леклеру. Он был быстрейшим на трассе, однако после смены шин его темп исчез. Я правда не знаю, в чем проблема.

Нужно изучить ситуацию, ведь потенциал явно есть – как в случае с пилотом, так и в случае с машиной. Нужно просто его раскрыть

Ранее также Альпин назначил нового технического директора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы
Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ
Черноморец упустил победу над Оболонью на последних секундах Черноморец упустил победу над Оболонью на последних секундах
Українка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне Українка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Баварии и Полесья
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Теннис18:41
Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы
Украина17:59
Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ
Украина17:18
Черноморец упустил победу над Оболонью на последних секундах
Легкая атлетика17:05
Українка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне
Хоккей16:33
Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины
Киберспорт15:30
NaVi стартуют матчем против перуанцев на PGL Wallachia Season 9
Формула 114:50
Вольфф: Не понимаю, откуда такая разница между Антонелли и Расселлом
Биатлон13:50
Конгресс IBU принял решение по росии и белоруси
Европа12:45
Барселона отказалась от выгодной сделки из-за своего бывшего игрока
Украина11:30
Кубок Украины: Шахтер сыграет с Динамо уже на стадии 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK