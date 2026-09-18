Барселона отказалась от выгодной сделки из-за своего бывшего игрока

Барселона не стала подписывать спонсорское соглашение с крупным банком, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы рассматривали предложение от банка Revolut, которое могло бы принесли им немалые доходы.

Однако в итоге отказались от сделки из-за Луиша Фигу.

Португалец является лицом кампании Revolut, а в рекламных роликах упоминает свой переход в 2000 году в Реал. Каталонцы решили, что не хотят с ним сотрудничать.

Ранее также Килиан Мбаппе назвал самую сложную вещь в футболе.

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