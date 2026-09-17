Ла Лига-2026/27, анонс 7-го тура: первое большое дерби сезона, Барселона сыграет в гостях у Севильи

Седьмой тур чемпионата Испании подарит болельщикам сразу несколько матчей, которые привлекают особое внимание. В Севилье местный клуб примет Барселону, которая идеально стартовала в новом сезоне, а в Мадриде Атлетико и Реал проведут очередное принципиальное дерби.

Также в туре состоятся интересные противостояния команд из разных частей турнирной таблицы. Эспаньол встретится с Эльче, Атлетик примет Алавес, Вильярреал сыграет против Леванте, а Депортиво попытается вернуться к победам в матче с Бетисом.

Эспаньол – Эльче

18 сентября | 22:00 | RCDE Stadium, Барселона

Эспаньол проиграл половину своих матчей в нынешнем сезоне, но это не мешает команде занимать место в верхней половине турнирной таблицы, ведь в остальных матчах они набрали семь очков. Столько же, сколько и еще пять коллективов. Тем не менее по дополнительным показателям Эспаньол находится выше всех остальных из этого списка «семиочковых».

А вот Эльче проиграл в четырех матчах из шести, еще два сведя к ничейным результатам. Это оставляет команду на самом дне турнирной таблицы. Конечно, эксперты мало верят в победу Эльче, тем более в выездном поединке.

Эксперты BETKING ожидают, что обе команды забьют: коэффициент на «да» составляет 1,75, а на «нет» — 2,05.

Осасуна – Райо Вальекано

19 сентября | 15:00 | Эль-Садар, Памплона

После классного старта сезона Осасуны, когда команда смогла набрать семь очков в первых трех матчах, последние три поединка она проиграла, при этом фактически не имея шансов ни в одном из них.

Новым соперником Осасуны станет Райо Вальекано. А вот у них сезон проходит совсем по-другому. В домашних матчах эти ребята набирают очки, тогда как на выезде не смогли взять ни одного.

Что ж, этот поединок также будет для Райо Вальекано выездным, а поэтому от Осасуны ожидают прерывания серии поражений и победы.

В линии BETKING победа Осасуны оценивается в 2,37, ничья — в 3,25, а успех Райо Вальекано — в 3,10.

Атлетик – Алавес

19 сентября | 17:15 | Сан-Мамес, Бильбао

После поражений в матчах с Севильей и Барселоной Атлетик из Бильбао собрался с силами и сначала одержал две сухие победы, а в своем последнем поединке несколько разочаровал, сыграв вничью с одной из худших команд сезона — Эльче.

Теперь им предстоит сыграть против Алавеса, который начал нынешний сезон выше всяких ожиданий, набрав десять очков в четырех стартовых играх. Но два последних матча Алавес проиграл, при этом уступил командам, которые до этого не демонстрировали какого-то классного футбола.

Поэтому в домашнем матче Атлетик из Бильбао выглядит фаворитом этого противостояния, и если они не смогут победить Алавес, это можно будет расценить как минимум как сенсацию.

Букмекеры BETKING отдают предпочтение Атлетику: победа хозяев оценивается в 1,66, ничья — в 4,00, а успех Алавеса — в 4,75.

Сельта Виго – Расинг Сантандер

19 сентября | 19:30 | Балаидос, Виго

В первых шести турах Сельта так и не смогла одержать ни одной победы, хотя четыре раза сыграла вничью и даже находится вне зоны вылета.

Первую победу «кельты» могут одержать в поединке против Расинга, хотя сделать это будет непросто. Команда из Сантандера берет пример с Райо Вальекано и также не побеждает в выездных поединках, хотя стабильно набирает очки дома.

В прошлом поединке они играли на Камп Ноу против Барселоны и там пропустили целых семь голов.

По оценкам BETKING, Сельта является фаворитом матча: на победу хозяев дают 1,81, ничья оценивается в 4,00, а успех Расинга — в 3,80.

Севилья – Барселона

19 сентября | 22:00 | Рамон Санчес Писхуан, Севилья

Нынешний чемпион Испании Барселона стартовала в чемпионате просто идеально. Шесть матчей, шесть побед, шесть пропущенных мячей, хотя в ответ соперникам каталонцы уже забили 28 голов. Это почти пять мячей в среднем за игру.

Лидерами по голам в команде стали Рафинья и Ямаль. На двоих они забили уже 19 голов во всех матчах нынешнего сезона, тогда как у Севильи девять голов в чемпионате забили восемь разных игроков.

Сама Севилья также классно стартовала в нынешней кампании — имеет четыре победы и одну ничью в шести поединках. Сейчас они с 13 очками занимают место в ТОП-5 таблицы.

Дополнительной изюминкой перед этим матчем является последнее противостояние Севильи и Барселоны именно на стадионе Рамон Санчес Писхуан почти год назад. Севилья разгромила здесь Барселону со счетом 4:1. Тогда за Барсу забивал Маркус Рашфорд, а пенальти не реализовал Роберт Левандовски. Обоих, как вы знаете, больше в команде нет.

Эксперты, несмотря на то что матч пройдет в Севилье, а сам одноименный клуб имеет неплохую форму, вообще не верят в то, что хозяева смогут победить, более того, даже шансы зацепиться за ничью оценивают очень скромно.

В линии BETKING ожидают результативный футбол: тотал больше 3,5 гола оценивается в 1,71, а тотал меньше 3,5 — в 2,10.

Хетафе – Малага

20 сентября | 15:00 | Колисеум, Хетафе

Лучшим образом начали нынешний сезон Хетафе и Малага, но после первых шести туров они осели в нижней части турнирной таблицы. Для каждого из них нынешний поединок станет возможностью улучшить свое турнирное положение и увеличить количество набранных очков.

Тем не менее небольшим фаворитом этой встречи будут хозяева поля — Хетафе.

Эксперты BETKING ожидают, что обе команды не забьют: коэффициент на «да» составляет 2,25, а на «нет» — 1,62.

Атлетико – Реал Мадрид

20 сентября | 17:15 | Метрополитано, Мадрид

Несмотря на наличие в этом туре матча Севилья – Барселона, центральным поединком станет мадридское дерби между Атлетико и Реалом. Эти игры всегда проходят довольно горячо и интересно. А в последних матчах почти всегда голами радуют обе команды.

Почти год назад Атлетико и Реал играли в чемпионате именно на домашнем поле «матрасников», и тогда Атлетико разгромил Реал со счетом 5:2. Именно на повторение такого сценария рассчитывает команда Диего Симеоне и в этот раз.

В двух последних матчах, после поражения Ливерпулю в Лиге чемпионов, Атлетико немного порадовал своих фанатов: сначала на выезде победил Реал Сосьедад, затем дома Осасуну. В этих матчах не играл Хулиан Альварес, но его на позиции центрального нападающего удачно заменил новичок Атлетико Джонатан Дэвид.

Что касается Реала, то после неожиданного поражения Бетису в начале сентября мадридцы одержали три победы, хотя и их сложно назвать суперлегкими. Сначала был обыгран Интер, затем дома Райо Вальекано, а вот на выезде с Эльче «бланкос» немного помучились и вырвали победу благодаря голу, забитому в добавленное арбитром время ко второму тайму.

Атлетико - Реал М

Букмекеры BETKING отдают предпочтение Реалу: победа мадридцев оценивается в 1,90, ничья — в 3,80, а успех Атлетико — в 3,66.

Вильярреал – Леванте

20 сентября | 19:30 | Эстадио де ла Керамика, Вильярреал

Вильярреал начал сезон с далеко не лучших результатов, а теперь имеет возможность улучшить свое положение в турнирной таблице в матче против Леванте, который также не лучшим образом стартовал в чемпионате, выиграв лишь один из пяти поединков.

Интересно, что в матчах обеих команд забивают очень много голов, а поэтому можно ожидать результативного футбола.

В линии BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается в 2,30, тогда как на тотал меньше 3,5 дают коэффициент 1,57.

Депортиво – Бетис

20 сентября | 19:30 | Эстадио Абанка-Риасор, Ла-Корунья

Депортиво стало одной из сенсаций начала чемпионата, набрав девять очков в первых пяти матчах, а ветеран Пьер-Эмерик Обамеянг просто шокировал своей игрой. Он будто бы снова стал молодым.

Но в последнем поединке против Севильи Депортиво не смог забить и впервые в сезоне уступил.

Вернуться на путь матчей с набранными очками они попробуют в поединке против Бетиса, который начал чемпионат очень классно и находится в топ-5 турнирной таблицы. Именно севильский клуб, хотя и будет играть на выезде, на бумаге выглядит минимальным фаворитом этого противостояния.

По оценкам BETKING, победа Бетиса оценивается в 2,42, ничья — в 3,40, а успех Депортиво — в 2,83.

Валенсия – Реал Сосьедад

20 сентября | 22:00 | Месталья, Валенсия

Валенсия начала сезон просто ужасно: после ничьей в первом туре было четыре поражения подряд. Но исправить ситуацию удалось в матче против Алавеса, в котором валенсийцы на выезде одержали минимальную победу, что помогло им покинуть последнюю строчку таблицы.

Теперь же они дома примут Реал Сосьедад, который демонстрирует разные результаты на старте чемпионата. «Кинтес» проиграл ровно половину своих матчей.

Несмотря на это, эксперты считают команды очень равными и не спешат выделять фаворита.

В линии BETKING победа Валенсии оценивается в 2,75, ничья — в 3,25, а успех Реала Сосьедад — в 2,57.

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