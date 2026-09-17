Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций

Довбик получил травму в расположении своего клуба и не сможет помочь сборной. У Андриевского возникли проблемы со здоровьем: полузащитнику провели операцию после диагностирования аппендицита.

Вместо них тренерский штаб вызвал в национальную команду Игоря Краснопира и Александра Пихаленка.

Для Краснопира это очередной шанс проявить себя на уровне сборной. Нападающий представляет житомирское Полесье.

Пихаленок выступает за киевское Динамо.

Напомним, украинский футболист подписал соглашение с Реалом.

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