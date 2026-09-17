iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций

Артем Довбик и Александр Андриевский пропустят сентябрьский сбор национальной команды.
Сегодня, 20:44       Автор: Сергей Носенко
Игорь Краснопир / Getty Images
Игорь Краснопир / Getty Images

Довбик получил травму в расположении своего клуба и не сможет помочь сборной. У Андриевского возникли проблемы со здоровьем: полузащитнику провели операцию после диагностирования аппендицита.

Вместо них тренерский штаб вызвал в национальную команду Игоря Краснопира и Александра Пихаленка.

Для Краснопира это очередной шанс проявить себя на уровне сборной. Нападающий представляет житомирское Полесье.

Пихаленок выступает за киевское Динамо.

Напомним, украинский футболист подписал соглашение с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Пихаленок Игорь Краснопир

Статьи по теме

Полесье объявило о подписании нападающего Карпат Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Караваев считает, что Динамо не заслужило поражения против ЛНЗ, Пихаленок - наоборот Караваев считает, что Динамо не заслужило поражения против ЛНЗ, Пихаленок - наоборот
Шовковский сообщил, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок против Шахтера Шовковский сообщил, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок против Шахтера
Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера в Кубке Украины, поединки Лиги Европы, Манчестер Сити в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Футбол23:18
Манчестер Сити разгромил Норвич 5:0 в Кубке лиги
Футбол22:57
Срна рассказал о допинговой дисквалификации: "Это была очень большая жизненная школа"
Футбол22:22
Нападающий Шахтера получил вызов в сборную Буркина-Фасо
Бокс21:36
Британцы вводят новую весовую категорию: когда старт?
Лига наций20:44
Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций
Киберспорт20:33
NAVI стартовали с поражения от Aurora на StarLadder StarSeries Fall 2026
НХЛ20:10
Снайпер НХЛ объяснил, почему снялся в пропутинской рекламе
Бокс19:37
Боксер Усика стартовал на Евро-2026: Зименко вышел в 1/8 финала
Европа18:57
Зубков провел первый официальный матч за АЕК в Кубке Греции
Игровые18:41
Лидер сборной Болгарии спровоцировал скандал на Евро по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK