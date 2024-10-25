Шовковский сообщил, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок против Шахтера
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча Лиги Европы с Ромой (0:1) рассказал об игроках, которые пребывают в лазарете.
По словам наставника "бело-синих", Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок не успеют восстановиться к ближайшему поединку чемпионата Украины против Шахтера.
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"Думаю, ни Ярмоленко, ни Пихаленок в этом матче не сыграют. Им мало восстановиться, нужно еще обязательно набрать определенные кондиции. А времени на это очень мало", - цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.
Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер состоится в воскресенье, 27 октября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.
Отметим, также Шовковский проанализировал поражение от Ромы.
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