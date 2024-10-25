"Пенальти, считаю, был необязательным": Шовковский проанализировал поражение от Ромы

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о поражении от Ромы в гостевом матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.

"Бело-синие" минимально проиграли римлянам после гола с пенальти, который реализовал Артем Довбик.

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"Мы прекрасно понимали, против какой сильной команды играем, и как эта команда готовит свои атаки, поэтому в первую очередь пытались сделать все возможное, чтобы лимитировать пространство между линиями и не дать сопернику быстро забить. К сожалению, мы заработали досадный пенальти, который, считаю, был необязательным, и пропустили мяч. Хотя, кроме этого и дальних ударов, по моему мнению, Рома больше не создала ничего в первом тайме. Мы пытались использовать свои шансы, включая скорости в контратаках, создали несколько моментов, которые могли положительно для нас окончиться, но, к сожалению, не реализовали их. А в эпизоде, когда забили, наш игрок оказался в положении вне игры.

Во втором тайме мы хотели немного изменить рисунок игры, но прекрасно понимали, против какого соперника играем. Хотя после перерыва у нас было несколько неплохих моментов, которые мы могли завершать более удачно. Хотя в то же время могли пропустить и второй мяч.

Я никогда не разделяю команду на нападение и защиту. У нас одна команда, которая и строит свои оборонительные линии и играет в атаке. Сегодня в нападении нам чуть-чуть не хватало агрессивности, особенно в начале игры. Мы отдаем должное Роме, которая играет в Серии А и имеет большой бюджет. Мы ведь сейчас не можем привлечь легионеров такого уровня, как нам хотелось бы. Иностранцы, которые у нас были раньше, когда услышали первые взрывы и выстрелы, сразу же попросились уехать в аренду.

Рома сыграла ожидаемо, задействовала фланги, пыталась быстро менять направление атак, создавать численное преимущество и использовать качества своих футболистов, умело работающих с мячом и отлично комбинирующих. Мы понимали, что они пытались большой группой игроков выдавливать нас на нашу половину поля, чтобы идти в активный прессинг. Поэтому мы использовали длинные передачи и наших быстрых игроков впереди. Не могу сказать, что Рома нас очень удивила, но это очень мощная команда, которая всегда борется за самые высокие места в одном из лучших чемпионатов.

Я прекрасно знаю качества Довбика, потому что работал в тренерском штабе национальной сборной Украины, в частности, во время Евро-2020, поэтому хорошо понимаю его сильные стороны. Считаю, это игрок высокого уровня, дающий Роме глубину атаки, может цепляться за мячи, навязывать борьбу в штрафной. Среди его сильных индивидуальных качеств удары по воротам и борьба. Полагаю, такие игроки украшают футбол. Рад его, если говорить лично. Был бы доволен, будь у нас такой форвард", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

На ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Рома - Динамо (1:0).

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