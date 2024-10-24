Рома - Динамо 1:0: обзор матча и результат игры 24.10.2024
В четверг, 24 октября, Рома встречалась на своем поле с киевским Динамо в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.
Украинская команда пропустила уже не три, как от Лацио, не два, как от Хоффенхайма, но снова не забила и потерпела третье подряд поражение - теперь со счетом 0:1.
Рома захватила инициативу от начала матча, прижав динамовцев к их воротам, но до ударов дело пока не доходило, а к минуте десятой гостям удалось отодвинуть игру от своей штрафной.
Рома продолжала владеть мячом, но первый опасным момент создала на 20-й минуте после стандарта. Римляне подали второй подряд угловой, мяч в центре штрафной оказался у Ндика, но тот из-под Михавко пробил точно в руки Нещерету. Следующую попытку поразить ворота от Довбика заблокировал защитник.
Тем не менее свой шанс отличиться украинский форвард получил на 23-й минуте и воспользовался им сполна. Михавко потянул за шорты Бальданци, вбегавшего в штрафную, а главный арбитр назначил пенальти. К "точке" подошел Довбик и развел мяч и Нещерета в разные стороны, пробив в левый нижний угол.
Практически сразу же опасно пробив Бальданци, но не попал в ворота, а киевляне на 26-й минуте ответили моментом Герреро, который после навеса в штрафную пробил выше ворот. На 34-й минуте Тымчик, получив мяч справа в штрафной, отлично пробил в дальний угол, но мяч разминулся со стойкой с внешней стороны.
Ближе к концу тайма Герреро бил из центра штрафной после прострела с правого фланга от Тымчика, но точно в руки Свилару. А в продолжении атаки мяч все же оказался в сетке ворот Ромы, но Волошин отправил его туда, уже пребывая в положении вне игры.
В начале второй половины встречи имел шанс отличиться Довбик, но не успел замкнуть дальнюю стойку после подачи углового. А уже на 53-й минуте украинский нападающий был заменен, уступив место на поле Шомуродову.
В середине тайма Шовковский попытался повлиять на ход игры, начав выпускать игроков основного состава, но особо это на ситуацию на поле не повлияло.
На 75-й минуте Динамо имело возможность наказать Рому за ошибку голкипера. После подачи с углового Свилар пролетел мимо мяча, однако Михайленко не попал в створ ворот.
"Джаллоросси" на 83-й минуте разыграли отличную комбинацию, которую ударом из района одиннадцатиметровой отметки завершал Шомуродов, но пробил рядом со стойкой.
В компенсированное время попытку Кабаева организовать атаку нейтрализовали защитники.
Таким образом, Динамо потерпело третье подряд поражение и занимает предпоследнее 35-е место в турнирной таблице. Хуже ситуация только у Карабаха. Рома с четырьмя очками идет на 19-й позиции.
Следующие матчи команды проведут 7 ноября: киевляне примут Ференцварош, а римляне в гостях сыграют против бельгийского Юниона.
Статистика матча Рома - Динамо третьего тура Лиги Европы
Рома - Динамо 1:0
Гол: Довбик, 23 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 0.59
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 9 - 2
Фолы: 11 - 17
Рома: Свилар - Эрмосо, Н'Дика, Анхелиньо - Челик, Ле Фе (Кристане, 53), Коне, Залевски - Балданци (Дибала, 68), Пизили (Пеллегрини, 68), Довбик (Шомуродов, 53)
Динамо: Нещерет - Биловар, Попов, Михавко - Тымчик, Михайленко (Буяльский, 81), Андриевский (Шапаренко, 63), Рубчинский (Бражко, 63), Вивчаренко - Волошин (Кабаев, 63), Герреро, (Ванат, 68)
Предупреждения: Анхелиньо, 44 - Михавко, 23, Рубчинский, 36, Кабаев, 84, Шапаренко, 90+4.
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