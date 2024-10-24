Довбик забил Динамо в матче Лиги Европы
Украинский нападающий открыл счет в поединке.
В четверг, 24 октября, Рома принимает киевское Динамо в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.
Итальянская команда открыла счет в поединке на 23-й минуте благодаря пенальти, который реализовал украинец Артем Довбик.
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Тарас Михавко потянул за шорты Томмазо Бальданци, который вбегал в штрафную, арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, а украинский форвард точно пробил в левый нижний угол.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.
Источник: MEGOGO
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