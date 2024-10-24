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Довбик забил Динамо в матче Лиги Европы

Украинский нападающий открыл счет в поединке.
Сегодня, 20:50
Довбик забил Динамо / Getty Images
Довбик забил Динамо / Getty Images

В четверг, 24 октября, Рома принимает киевское Динамо в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.

Итальянская команда открыла счет в поединке на 23-й минуте благодаря пенальти, который реализовал украинец Артем Довбик.

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Тарас Михавко потянул за шорты Томмазо Бальданци, который вбегал в штрафную, арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, а украинский форвард точно пробил в левый нижний угол.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.

Источник: MEGOGO

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